Münchner Oktoberfest offiziell eröffnet

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das 187. Oktoberfest ist seit dem Mittag offiziell eröffnet. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause hat der Münchner Oberbürgermeister Reiter im Festzelt Schottenhamel das erste Fass Bier angezapft. Dafür brauchte er drei Schläge. Anschließend gab es zwölf Böllerschüsse, damit auch in den anderen Festzelten das Bier floss. Traditionsgemäß bekam die erste frisch gezapfte Mass der bayerische Ministerpräsident, um mit dem OB auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Mit Blick auf möglicherweise steigender Corona-Zahlen gibt sich Ministerpräsident Söder in einem Interview gelassen. Zwar erwartet auch er mehr Infektionen, aber keine Überlastung der Kliniken. Schon in der Früh hatten Tausende Wiesn-Fans das Festgelände gestürmt, um einen Platz zu bekommen. Die Festzelte sind bereits gut gefüllt. Polizei und Rettungsdienste melden, dass es bisher nur wenige Einsätze gab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2022 13:15 Uhr