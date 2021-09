Münchner Oktoberfest ist jetzt geschützte Marke

Von der Leyen will mehr Eigenständigkeit für die EU

Straßburg: Nach Überzeugung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen muss die Europäische Union handlungs- und widerstandsfähiger werden. In ihrer Rede zur Lage der EU sagte sie im Europa-Parlament, gerade die Ereignisse in Afghanistan hätten einem vor Augen geführt, wie wichtig es sei, eine Verteidigungsunion aufzubauen. Nicht nur militärisch, auch wirtschaftlich sollte die EU stärker auf eigenen Beinen stehen können. So kündigte sie an, die Herstellung von Hochleistungschips in Europa zu stärken, um weniger abhängig zu sein von asiatischen Produzenten. Dies sei nicht nur eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch eine Frage der technologischen Souveränität. Ausdrücklich lobte von der Leyen, wie Europa in der Pandemie zusammengehalten habe. Alle Mitgliedsstaaten hätten Zugang zu Impfstoffen und der Wiederaufbau werde gemeinsam geschultert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.09.2021 13:15 Uhr