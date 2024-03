Münchner OB will Dieselfahrverbote nur auf betroffenen Strecken

München: Oberbürgermeister Reiter will das Dieselfahrverbot in seiner Stadt nur auf zwei betroffenen Strecken verschärfen. Reiter hat sich heute Mittag zum Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof geäußert. Nach dem Richterspruch reicht das derzeit geltende Fahrverbot für Dieselfahrzeuge der Euro-Norm 4 innerhalb des Mittleren Ringes nicht aus, um überall die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten. Die Richter empfehlen deshalb, dieses Zonen-Fahrverbot auf Euro-5-Diesel auszuweiten. Andere Lösungen - etwa ein Fahrverbot nur auf bestimmten Strecken - halten sie für zu kompliziert und langwierig. Reiter verweist dagegen darauf, dass es das Gericht der Stadt überlassen habe, welche Maßnahmen sie ergreifen will. Er habe dabei die Verhältnismäßigkeit im Blick, und das heiße für ihn: Fahrverbote nur auf den betroffenen Strecken. Die Entscheidung liegt nun beim Münchner Stadtrat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 14:00 Uhr