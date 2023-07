Münchner OB gedenkt der Rassismus-Opfer vom OEZ

Meldungsarchiv - 22.07.2023 17:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Landeshauptstadt erinnert heute an die rassistisch motivierte Mordserie am Olympia-Einkaufszentrum vor genau sieben Jahren. Oberbürgermeister Reiter sagte bei der offiziellen Gedenkfeier, damals habe ein hasserfüllter Täter seine menschenverachtenden und rassistischen Pläne verwirklicht. Das Attentat sei viel zu lange als Tat eines verwirrten jungen Menschen eingeschätzt worden, so der OB weiter. Man müsse sie aber im Zusammenhang mit den rechts-extremen Attentaten in Halle und Hanau sowie dem Mordanschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke sehen. Bereits zuvor waren etwa 300 Menschen in einem Demonstrationszug durch den Norden der Stadt zum damaligen Tatort gezogen. Einige trugen T-Shirts mit den Bildern der Getöteten darauf, andere forderten auf Plakaten: "Rechten Terror bekämpfen." - In unmittelbarer Umgebung des Einkaufszentrums hatte ein 18-Jähriger am 22. Juli 2016 acht Jugendliche und eine Frau erschossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2023 17:45 Uhr