Münchner Nahverkehr wird teurer

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshauptstadt wird der öffentliche Nahverkehr ab Dezember im Durchschnitt um 2,8 Prozent teurer. Die Gesellschafter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds MVV haben sich am Mittag auf eine Tariferhöhung zum Fahrplanwechsel verständigt. Eine Streifenkarte wird beispielsweise 60 Cent teurer, der Preis für eine Monatskarte in der Stadt steigt um 1 Euro 80. Der MVV umfasst München und acht Landkreise und befördert nach letzten Zahlen täglich knapp zwei Millionen Menschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.09.2020 19:00 Uhr