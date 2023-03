Münchner Nahverkehr steht wegen Warnstreik still

Nachrichtenarchiv - 02.03.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Landeshaupt steht der öffentliche Nahverkehr wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi weitgehend still. Laut der städtischen Verkehrsgesellschaft MVG fahren bis auf die U6 und die Linie 20 kein U-Bahnen und Trambahnen, nur etwa jeder zweite Bus ist in Betrieb. S-Bahn und Regionalzüge sind von dem Streik nicht betroffen. Der zweitägige Warnstreik läuft in Kooperation mit Klimagruppen. Wie Mitglieder der Gruppe "Antikapitalistisches Klimatreffen" mitteilten, blockierten sie am Morgen für zwei Stunden ein Busdepot, um nicht-streikende Fahrer an der Ausfahrt zu hindern. Morgen werden die Arbeitsniederlegungen im Nahverkehr auf weitere Städte und Regionen in Bayern ausgeweitet. So sollen etwa Augsburg, Regensburg, Bamberg und Bayreuth betroffen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.03.2023 12:00 Uhr