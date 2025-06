Münchner Messerstecherin war schon vor Attacke auffällig

München: Die Messerstecherin, die gestern von der Polizei niedergeschossen wurde, war schon zuvor am Abend auffällig geworden. Auch hierbei war die Polizei involviert. Wie diese am Nachmittag mitteilte, hatte die Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Nähe der Theresienwiese randaliert. Die hinzu gerufene Polizei musste sie fesseln und nahm sie mit auf die Wache. Dort wurde sie allerdings kurz darauf wieder entlassen, da keine Straftat vorlag und sich die Frau, laut Polizei, wieder beruhigt hatte. Später kam es dann zu dem Messerangriff auf zwei Passanten, bei der die Polizei die 30-Jährige niederschoss und sie später ihren Verletzungen erlag. Die beiden Opfer trugen körperlich keine bleibenden Verletzungen davon, wie mittlerweile festeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2025 17:00 Uhr