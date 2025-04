Münchner Mai-Dult startet diesmal mit Glockenspiel

München: In der bayerischen Landeshauptstadt beginnt heute die Dult-Saison: Die Mai-Dult - die erste von jährlich drei Auer Dulten - wird um elf Uhr eröffnet. Dabei ertönt diesmal auch das Glockenspiel der Mariahilfkirche. Mit seinen 65 Glocken gehört es zu den größten in Deutschland. Auf der Mai-Dult bieten dann für acht Tage, bis zum Sonntag kommender Woche, rund 250 Händler ihre Waren an.

