Münchner Labor meldet Anstieg von Fällen mit britischer Corona-Mutation

München: Die britische und südafrikanische Variante des Coronavirus breiten sich offenbar schnell in Deutschland aus. Nach Informationen der "Apotheken-Umschau" hat ein Münchner Labor festgestellt, dass aktuell bei acht Prozent der positiven Tests diese Mutationen gefunden worden sind. Anfang Januar waren es noch 0,2 Prozent. Das Labor weist aber darauf hin, dass man bisher nur eine kleine Stichprobe habe, die nur bedingt Rückschlüsse auf die Situation in ganz Bayern zulasse. Auch mehrere Coronafälle im Klinikum Bayreuth könnten mit der hochansteckenden britischen Mutation zusammenhängen. In dem Krankenhaus gab es einige Fälle, die nicht nachverfolgt werden konnten. Weil in der Klinik ein corona-infizierter Kraftfahrer behandelt wurde, der zuvor beruflich in Großbritannien war, werden jetzt alle 3300 Mitarbeiter des Krankenhauses getestet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 21:15 Uhr