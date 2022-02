Münchner Kardinal Marx zeigt sich offen für Abschaffung des verpflichtenden Zölibats

Nachrichtenarchiv - 02.02.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Kardinal des Erzbistums München, Marx, hat sich dafür ausgesprochen, dass das Zölibat in der katholischen Kirche nicht mehr für alle Priester verpflichtend sein soll. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, eine generelle Abschaffung als Lebensform könne er sich zwar nicht vorstellen. Aber, so Marx wörtlich, bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet. So wie es jetzt sei, könne es nicht weitergehen, so Marx. Zu der Frage, ob auch Frauen Priesterinnen werden könnten, äußerte er sich zurückhaltender und verwies darauf, dass es einen großen Konsens brauche. Nach Ansicht Marx' darf die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs außerdem nicht von Reformen in der Kirche getrennt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 02.02.2022 19:45 Uhr