Münchner Hersteller KMW darf Panzer an die Ukraine liefern

26.04.2022 11:00 Uhr

Berlin: Der Münchner Hersteller Krauss-Maffei-Wegmann kann schon bald rund 50 Panzer an die Ukraine liefern. Verteidigungsministerin Lambrecht hat in einem vorab veröffentlichten Rede-Manuskript entsprechende Medienberichte bestätigt. Sie wird die Rede im Lauf des Tages halten, bei internationalen Beratungen über die Ukraine-Hilfe auf dem US-Stützpunkt Ramstein in der Pfalz. Es geht um Flugabwehr-Panzer vom Typ Gepard, die früher von der Bundeswehr genutzt wurden. Die offizielle Genehmigung des Bundessicherheitsrats steht zwar noch aus, doch hat das Kanzleramt offenbar keine Einwände mehr. Übermorgen wird auch der Bundestag voraussichtlich über Panzerlieferungen an die Ukraine abstimmen. Ein Antrag der Unionsfraktion dazu liegt schon vor. Auch in der Ampel-Koalition wurde ein Antrag dazu ausgearbeitet.

26.04.2022 11:00 Uhr