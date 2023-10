Münchner Forscher Ferenc Krausz erhält Physik-Nobelpreis

Stockholm: Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr auch nach Bayern: Ausgezeichnet wird der ungarisch-österreichische Wissenschaftler Ferenc Krausz. Das teilte das Nobel-Komitee in Stockholm mit. Krausz ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching und Lehrstuhlinhaber für Experimentalphysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gemeinsam mit dem in den USA lebenden Franzosen Pierre Agostini und der französisch-schwedischen Wissenschaftlerin Anne L'Huillier wird er für seine Forschung über die Bewegung von Elektronen geehrt. Den Wissenschaftlern sei es gelungen, "extrem kurze Lichtimpulse" zu erzeugen, hieß es in der Begründung. Mit diesen lassen sich die schnellen Prozesse messen, in denen sich Elektronen bewegen oder ihre Energie ändern. Der Preis ist mit umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Die Vergabe findet am 10. Dezember in Stockholm statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 14:00 Uhr