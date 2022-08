Münchner Flughafen wird heute wieder bestreikt

Selenskyj verspricht Rückeroberung der Krim

Kiew: Die Ukraine strebt laut Präsident Selenskyj weiter eine Rückeroberung der von Russland annektierten Krim an. In einer Videobotschaft versprach er seinen Landsleuten, eine Befreiung der Halbinsel im Schwarzen Meer. Wörtlich sagte Selenskyj: "Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben." Die Ursache der massiven Explosionen auf der Halbinsel ist unklar. Die Regierung in Kiew hat den Angriff nicht für sich reklamiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.08.2022 05:00 Uhr