Münchner Flughafen nimmt nach Blockade wieder den Betrieb auf

München: Nach einer Blockade-Aktion von Klima-Aktivisten sind beide Start- und Landebahnen am Münchner Flughafen wieder freigegeben. Nach Informationen der Bundespolizei waren acht Aktivisten an der Aktion beteiligt. Zwei seien bereits beim Durchschneiden des Zauns zum Flughafen aufgegriffen worden, sechs Personen seien auf das Gelände gelangt und hätten sich dort auf Rollbahnen festgeklebt. Am frühen Morgen konnte der Flugverkehr deshalb zunächst nicht anlaufen. Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" hatten nach eigenen Angaben geplant, mindestens eine der beiden Start- und Landebahnen zu blockieren. Hintergrund der Protestaktion sei, dass der Flugverkehr knapp zehn Prozent des deutschen Beitrags zur Erderwärmung ausmache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 09:00 Uhr