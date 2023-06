Münchner Feuerwehr rettet 14 Arbeiter vor Brand auf Baustelle

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es in Alpennähe und am Bodensee sonnig, sonst ab und zu bewölkt. In der Nacht ist es klar oder leicht bewölkt bei 6 bis 14 Grad. Morgen, Freitag und Samstag mehr Sonne als Wolken. Vereinzelt kann es zu Schauern oder Gewittern kommen. Tiefstwerte 14 bis 8 Grad, Höchstwerte 19 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2023 17:00 Uhr