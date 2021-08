Münchner EM-Spiele waren kein Infektionstreiber

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli ist in der Landeshauptstadt kein Infektionstreiber gewesen. Das zeigt eine Auswertung des Gesundheitsministeriums, nachdem vier EM-Spiele in der Münchner Arena stattfanden. Demnach sind dem Landesamt für Gesundheit fünf Corona-Ansteckungen im Zusammenhang mit dem Besuch eines dieser EM-Spiele gemeldet worden. Mit Public-Viewing-Veranstaltungen werden 18 Fälle in Verbindung gebracht. Fazit des Gesundheitsministeriums: Die Münchner EM-Spiele hätten keinen nennenswerten Beitrag zum Infektionsgeschehen im Freistaat geleistet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 13:00 Uhr