Münchner Demonstration gegen Corona-Auflagen startet am Odeonsplatz

Nachrichtenarchiv - 12.09.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Zentrum der Landeshauptstadt demonstrieren heute wieder Kritiker der behördlichen Corona-Auflagen. Am Mittag startet ein Demonstrationzug am Odeonsplatz, die Teilnehmerzahl ist gerichtlich auf 500 Personen begrenzt. Die Abschlusskundgebung soll am Nachmittag auf der Theresienwiese stattfinden. Hier hatte das Verwaltungsgericht München die Teilnehmerzahl auf 1000 begrenzt. Die Veranstalter haben erfolgreich dagegen geklagt: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hob die Beschränkung auf. Er machte lediglich die Auflage, dass die Abstands- und Hygienregeln auf der Kundgebung eingehalten werden müssen. Die Veranstalter hatten dazu 5000 Teilnehmer angemeldet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 12:00 Uhr