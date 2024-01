Münchner Demo gegen Rechts wegen Überfüllung abgebrochen

München: Die Demonstration gegen Rechts in Bayerns Landeshauptstadt ist wegen der zu hohen Teilnehmerzahl abgebrochen worden. Nach Auskunft der Polizei waren rund 100.000 Menschen vor Ort, die Veranstalter sprechen sogar von bis zu 250.000. Nach Gesprächen von Polizei und Feuerwehr mit der Veranstaltungsleitung wurde beschlossen, die Kundgebung abzubrechen. Somit findet auch der geplante Demonstrationszug nicht statt. Unter dem Motto "Gemeinsam gegen Rechts – Für Demokratie und Vielfalt" hatten mehr als 230 Organisationen zu der Protestveranstaltung aufgerufen. Auch in vielen anderen Städten finden Kundgebungen statt. In Bremen versammelten sich laut Polizei mindestens 45.000 Menschen zur Kundgebung "Laut gegen rechts". Auch in Köln kamen Zehntausende. Bereits am Vormittag gingen in der Regensburger Altstadt nach Schätzungen mindestens 4.000 Menschen auf die Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2024 16:00 Uhr