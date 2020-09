Münchner Corona-Zahlen steigen weiter

Nachrichtenarchiv - 20.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Zahl der Neuinfektionen mit den Corona-Virus in Bayern steigt stetig an. Gegenüber gestern wurden landesweit über 430 neue Fälle gemeldet - besonders in München liegt die Infektionszahl immer deutlicher über dem Grenzwert von 50 Neuansteckungen pro Woche und 100 000 Einwohnern. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit stieg der Wert der sogenannten 7-Tage-Inzidenz auf 55,6. Gestern hatte er bei 54,2 gelegen. Ab der Kennziffer 50 müssen eigentlich zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen getroffen werden. Die Stadt wird morgen über das weitere Vorgehen beraten. Neben München sind derzeit auch Würzburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 79,8 und Kulmbach mit 50,1 über dem Grenzwert. Der bayernweite Durchschnitt liegt bei 21,7.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2020 16:00 Uhr