Münchner Biophysikerin erhält ersten Manfred-Eigen-Preis

Göttingen: Die Biophysikerin Petra Schwille ist mit dem erstmals verliehenen Manfred-Eigen-Preis ausgezeichnet worden. Schwille ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Planegg bei München. Die Forscherin geht unter anderem der Frage nach, was Leben bedeutet und wie es entsteht. Der Manfred-Eigen-Preis ist mit 10-tausend Euro dotiert und wird für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Natur- und Lebenswissenschaften von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen verliehen. Die Auszeichnung ist nach dem verstorbenen Nobelpreisträger und ehemaligen Akademie-Mitglied Manfred Eigen benannt und soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2023 14:00 Uhr