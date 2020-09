Münchner Bergsteiger wird im Karwendel nach drei Tagen gerettet

Schulen sind mit vollem Präsenzunterricht ins Schuljahr gestartet

München: In den bayerischen Schulen ist erstmals seit einem halben Jahr der volle Präsenz-Unterricht angelaufen. An den ersten neun Unterrichtstagen gilt in allen weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Wie es nach diesen beiden Wochen weitergeht, hängt vom jeweiligen Infektionsgeschehen ab. Bei Überschreiten von Warn- oder Alarmwerten können die Schulen die Maskenpflicht ausweiten oder verlängern. So gilt derzeit schon in Landshut, dass auch Grundschüler im Unterricht Mund und Nase bedecken müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2020 09:00 Uhr