Münchner Arena wird im Gedenken an Beckenbauer beleuchtet

München: Im Gedenken an die verstorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer wird die Allianz-Arena in den kommenden Tagen in einer Sonderbeleuchtung erstrahlen. Wie der FC Bayern mitteilte, soll jeweils von 16:30 Uhr bis 23 Uhr der Schriftzug "Danke Franz" an der Fassade zu sehen sein. Beckenbauer hatte den deutschen Rekordmeister unter anderem als Spieler, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender geprägt. Der aktuelle Bayern-Präsident Herbert Hainer verglich den Verstorbenen mit Muhammad Ali. So wie dieser das Boxen, habe Beckenbauer den Fußball revolutioniert - als Künstler mit seiner Leichtigkeit, seiner Eleganz, seiner Grandezza.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 19:15 Uhr