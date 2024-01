Münchner Arena wird im Gedenken an Beckenbauer beleuchtet

München: Im Gedenken an den verstorbenen Fußballstar Franz Beckenbauer wird die Allianz-Arena in den kommenden Tagen in einer Sonderbeleuchtung erstrahlen. Wie der FC Bayern mitteilte, soll jeweils von 16:30 Uhr bis 23 Uhr der Schriftzug "Danke Franz" an der Fassade zu sehen sein. Beckenbauer hatte den deutschen Rekordmeister unter anderem als Spieler, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender geprägt. Der frühere Nationaltorwart Sepp Maier, mit dem Beckenbauer auch beim FC Bayern spielte, würdigte den Verstorbenen als "Popstar" des Fußballs, der aber nie abgehoben gewesen sei. Beckenbauer sei immer ein Mann des Volkes geblieben, so Maier in seinem Abschiedsbrief.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 15:00 Uhr