Münchner Altenheim-Bewohner nach Corona-Ausbruch isoliert

München: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Altenheim der Landeshauptstadt sind alle 36 infizierten Bewohner auf einer Station isoliert worden. Das hat eine Sprecherin der BRK-Einrichtung dem BR mitgeteilt. Die acht Mitarbeiter, die sich ebenfalls angesteckt haben, befänden sich ebenso in Quarantäne wie nähere Kontaktpersonen, so die Sprecherin. Alle Infizierten - auch die hochbetagten Risikopatienten - würden bislang so gut wie keine Symptome zeigen - niemand habe wegen der Corona-Infektion bisher ins Krankenhaus verlegt werden müssen. Nach Angaben des Roten Kreuzes war die erste Corona-Infektion bereits am 12. Oktober bei einem Klinikaufenthalt eines Bewohners festgestellt worden. Daraufhin seien alle Bewohner sowie das Personal getestet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 19:45 Uhr