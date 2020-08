Münchner Alt-OB Hans-Jochen Vogel beigesetzt

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Alt-Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel ist am Nachmittag im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt worden. Zuvor hatte es in München einen Trauergottesdienst für den früheren SPD-Bundesvorsitzenden gegeben, an dem auch der jetzige Oberbürgermeister Reiter teilnahm. Für Montag ist die offizielle Trauerfeier im Kulturzentrum Gasteig geplant, zu der auch Bundespräsident Steinmeier kommen will. Vogel war am Sonntag mit 94 Jahren gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 21:00 Uhr