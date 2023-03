Meldungsarchiv - 30.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Münchner Regionalbischof Christian Kopp wird neuer evangelischer Landesbischof in Bayern. Die Synodalen wählten den 58-Jährigen im zweiten Wahl-Anlauf. Er setzte sich im ersten von zwei möglichen Wahlgängen gegen seine Mitbewerberin, die Landshuter Dekanin, Nina Lubomierski, durch. Am Montag war die Wahl nach sechs Wahlgängen ohne Ergebnis beendet worden. Kopp tritt im Herbst die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 16:00 Uhr