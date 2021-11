Münchens Oberbürgermeister will Verbot von privatem Silvester-Feuerwerk

Kinder- und Jugendärzte protestieren gegen Biontech-Deckelung

Osnabrück: In die Debatte über Lieferungen mit dem Biontech-Impfstoff haben sich jetzt auch die Kinder- und Jugendärzte eingeschaltet. In einer Resolution fordert ihr Bundesverband den geschäftsführenden Gesundheitsminister Spahn dazu auf, die Auslieferungsbeschränkungen für das Mittel von Biontech sofort zurückzunehmen. Der Beschluss, pro niedergelassenem Arzt und Woche nur noch 30 Dosen des Vakzins zu genehmigen, verhindere die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Denn die Ständige Impfkommission empfehle für sie ausschließlich Biontech, heißt es in dem Papier, aus dem die morgige "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert. In einem Moment, in dem die Impfkampagne Fahrt aufnehme, werde die Impfbereitschaft der Menschen durch Spahns Entscheidung wieder gemindert. Wegen des drohenden Verfallsdatums will der Gesundheitsminister in den kommenden Wochen mehr Dosen von Moderna und weniger von Biontech ausliefern lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2021 18:00 Uhr