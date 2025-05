Münchens OB will Eisbach-Surfen schnell wieder erlauben

München: Oberbürgermeister Reiter will die Eisbach-Welle baldmöglichst wieder für das Surfen freigeben. Vier Wochen nach Sperrung der Welle wegen eines tödlichen Unfalls erklärte Reiter, die Staatsanwaltschaft stelle das Verfahren hoffentlich ein. Sobald dies erfolge, werde er alles tun, damit die Welle schnellstmöglich wieder surfbar sei. Mitte April war eine 33järhige an der Eisbach-Welle verunglückt, weil sich die Fangleine ihres Bretts am Untergrund unter Wasser verhakte. Die Frau starb wenige Tage später im Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2025 20:00 Uhr