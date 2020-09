Münchens OB Reiter will Corona-Entwicklung am Wochenende abwarten

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nachdem die bayerische Landeshauptstadt den Corona-Inzidenzwert von 50 gerissen hat, will Oberbürgermeister Reiter erst einmal die Entwicklung über das Wochenende abwarten. Dem BR sagte er, dass am Montagmorgen ein Krisenstab beraten werde. Er glaube nicht, dass bereits dann weitergehende Maßnahmen getroffen werden. Dazu müsse der Corona-Inzidenzwert deutlicher oder längere Zeit über 50 sein. Kitas und Schulen blieben geöffnet, versicherte Reiter. München ist die erste Millionenstadt in Deutschland, die den Inzidenzwert übersteigt. Gleichzeitig beginnt an diesem Wochenende die Oktoberfestzeit - wegen Corona jedoch als "Wirtshaus-Wiesn" und dezentral. Wiesn-Chef Baumgärtner appellierte an die Bürger, nicht auf der Theresienwiese zu feiern. Dem BR sagte er, die Menschen sollten lieber in das Wirtshaus ihrer Wahl gehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 06:00 Uhr