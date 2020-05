Münchens OB Reiter kritisiert Demonstration auf dem Marienplatz

Serie von Anschlägen in Waldkraiburg ist aufgeklärt

Rosenheim: Die Serie von Anschlägen auf türkische Geschäfte in Waldkraiburg geht auf das Konto eines IS-Anhängers. Wie die Polizei in Rosenheim bekanntgab, handelt es sich um einen 25-jährigen deutschen Staatsbürger, seine Eltern stammen aus der Türkei. Er habe als Motiv Hass auf Türken und seine Sympathie für den sogenannten Islamischen Staat genannt. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Er sitzt in Untersuchungshaft - ihm wird unter anderem versuchter Mord vorgeworfen. In seiner Wohnung wurden Rohrbomben und eine Pistole gefunden. Der Mann war vorgestern am Bahnhof von Mühldorf am Inn überprüft worden, weil er keine Fahrkarte hatte. In seinem Gepäck wurde Sprengstoff gefunden. Die Anschlagsserie in Waldkraiburg hatte Mitte April begonnen, als bei einem Friseurgeschäft die Scheiben eingeschlagen wurden. Am folgenschwersten war ein Brandanschlag auf einen Gemüseladen, bei dem sechs Menschen verletzt wurden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 17:00 Uhr