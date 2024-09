Münchens OB Reiter eröffnet die 189. Wiesn

München: Das 189. Oktoberfest ist eröffnet. Mit zwei Schlägen hat Münchens Oberbürgermeister Reiter das erste Fass Bier angezapft. Die erste Mass ging an Ministerpräsident Söder. Das Bier wird jetzt 16 Tage lang fließen. Bei sonnigem Wetter waren zuvor die Wiesnwirte in Kutschen Richtung Theresienwiese gezogen, begleitet von Blasmusik und Brauereigespannen. Tausende säumten die Straßen, um den Einzug zu verfolgen. Auf dem Festgelände stehen 17 große Festhallen, dazu zahlreiche kleinere Zelte und Buden sowie rund 150 Fahrgeschäfte. Zum Oktoberfest gehört auch wieder die „Oide Wiesn“, ein nostalgischer Bereich mit Fahrgeschäften von „anno dazumal“. Großes Thema ist in diesem Jahr die Sicherheit. Nach den jüngsten Anschlägen von Solingen und München hat die Stadt die Zahl der Ordner erhöht und setzt bei den Einlasskontrollen erstmals Metalldetektoren ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2024 12:30 Uhr