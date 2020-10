München verschärft Corona-Maßnahmen

München: Mehrere Kommunen in Bayern liegen nach Angaben des Robert-Koch-Instituts über dem Wert von 100 Corona-Neuinfektionen pro Hunderttausend Einwohnern binnen einer Woche. Demnach überschreitet auch die Landeshauptstadt München diese Schwelle. Die Stadt kündigte deshalb an, ab morgen die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. So wird die Sperrstunde in der Gastronomie um eine Stunde auf 21 Uhr vorverlegt. Bei Sport- und kulturellen Veranstaltungen sind nur noch maximal 50 Besucher zugelassen. Ausnahmen gelten für Gottesdienste, Demonstrationen und Hochschulen. Seit heute hat der Landkreis Dillingen den Schwellenwert von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Dort gilt ab morgen unter anderem an allen Schulen und Grundschulen Maskenpflicht auch am Platz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 16:00 Uhr