München verhängt strikte Auflagen für Demo

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zur Demonstration gegen die Corona-Auflagen am Samstag auf der Münchner Theresienwiese dürfen aus Infektionsschutzgründen nicht mehr als 1.000 Menschen kommen. Wie der BR am Abend erfuhr, genehmigte das Kreisverwaltungsreferat die Demonstration nur mit Einschränkungen. Die Organisatoren hatten zehn Mal so viele Teilnehmer angemeldet. Außerdem darf die Kundgebung nur zwei Stunden dauern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.05.2020 01:00 Uhr