München verbietet Aktivisten das Mitführen von Sekundenkleber

München: Nach der Allgemeinverfügung, die Klebeaktionen auf Rettungswegen verbietet, hat die Stadt München eine weitere Maßnahme ergriffen. Aktivisten, die sich an Blockaden beteiligt haben, dürfen keinen Sekundenkleber mehr bei sich haben. Bei Verstößen wird ein Zwangsgeld von 1.000 Euro fällig. Laut Polizei werden die Bescheide in erster Linie für jene erlassen, die schon mehrmals bei rechtswidrigen Klebeaktionen mitgemacht haben. Die Maßnahme gelte für die Dauer der Proteste der sogennanten Letzten Generation in München, heißt es. Die Organisatoren hatten angekündigt, die Landeshauptstadt ab dem 24. August wochenlang zur Protesthochburg zu machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 09:45 Uhr