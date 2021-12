München untersagt Corona-Spaziergänge für heute und morgen

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Landeshauptstadt hat unangemeldete sogenannte Corona-Spaziergänge für heute und morgen untersagt. Damit solle einem Wildwuchs an Demonstrationen mit zum Teil gewaltbereiten Teilnehmern vorgebeugt werden, bei denen weder Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nase-Bedeckungen getragen würden, teilte die Stadt mit. Sich an solchen Veranstaltungen zu beteiligen, gilt als Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro geahndet werden. - Die Stadt Schweinfurt hat unterdessen eine Allgemeinverfügung für solche Spaziergänge erlassen. Für künftige nicht angemeldete Versammlungen gelten nun bestimmte Anordnungen, unter anderem zum Einhalten eines Mindestabstands und dem Tragen einer Maske. Allein am Sonntag waren bei einem Corona-Spaziergang in Schweinfurt acht Polizeibeamte verletzt worden. Es wurden zahlreiche Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren eingeleitet.

