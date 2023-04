München und Nürnberg wollen Sehenswürdigkeiten wieder beleuchten

Kurzmeldung ein/ausklappen Massenproteste in Israel gehen weiter

Tel Aviv: In Israel halten die Massenproteste gegen die Justizreform an. Landesweit gingen gestern 450.000 Menschen auf die Straße, allein in Tel Aviv waren es 175.000. Die Demonstrierenden sehen die Justizreform als Bedrohung für die Demokratie in Israel. Das Vorhaben liegt aktuell auf Eis. Es soll der Regierung unter anderem die Kontrolle über die Ernennung von Richtern am Obersten Gericht geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 06:00 Uhr