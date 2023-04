München und Nürnberg wollen Sehenswürdigkeiten wieder beleuchten

Meldungsarchiv - 02.04.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Die beiden größten Städte in Bayern wollen ihre Sehenswürdigkeiten in Kürze wieder beleuchten. Nach Nürnberg hat auch München angekündigt, dass von Mitte April an wieder Baudenkmäler angestrahlt werden. Das Baureferat der Landeshauptstadt teilte mit, betroffen seien nach und nach Kirchen, historische Gebäude, Brücken, Brunnen und viele Denkmäler; denn am 15. April laufe eine entsprechende Verordnung des Bundes aus. Andere Städte warten noch ab. Es sei noch nicht absehbar, ob die Bundesverordnung verlängert wird, hieß es zum Beispiel in Bamberg. In Regensburg bleiben die Energiesparmaßnahmen bestehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 09:00 Uhr