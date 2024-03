München und Bremerhaven sind bereits im DEL-Halbfinale

Zum Eishockey: In der DEL stehen die ersten beiden Teilnehmer des Playoff-Halbfinales um die Deutsche Meisterschaft fest: München und Bremerhaven feierten die entscheidenden vierten Siege im Viertelfinale, Ingolstadt und Wolfsburg sind ausgeschieden. Berlin schaffte den dritten Sieg gegen Mannheim, die Eisbären können damit im nächsten Spiel alles klar machen. Straubing gelang am Abend ein 5:1 in Schwenningen - hier steht es jetzt nach vier Playoff-Spielen 2:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 22:00 Uhr