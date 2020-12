München überschreitet Inzidenz von 200

Judenfeindliche Bauwerke in Bayern sollen geschichtlich eingeordnet werden

München: Antisemitische Darstellungen an historischen Gebäuden in Bayern sollen nicht entfernt, sondern geschichtlich eingeordnet werden. Zu diesem Konsens ist ein runder Tisch von Experten gekommen. Wie der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben, Spaenle, sagte, gibt es im Freistaat gut ein Dutzend solcher Schmäh-Darstelllungen wie etwa die "Judensau" am Regensburger Dom. Den Experten zufolge soll in Zukunft die Darstellung am Bauobjekt deutlich kenntlich gemacht und für eine Beschriftung gesorgt werden. Vertiefende Informationen sollen im Internet zur Verfügung gestellt werden, etwa über einen QR-Code.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 17:00 Uhr