München überschreitet 300er-Marke bei 7-Tage-Inzidenz

Nachrichtenarchiv - 20.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Landeshauptstadt München hat bei der sogenannten sieben-Tage-Inzidenz die 300er-Marke überschritten. Der Wert liegt jetzt bei 300,76. Damit hat München weiterhin den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert in Oberbayern. Dahinter folgen der Landkreis Erding mit 279,34 Infektionen pro 100.000 Einwohner und der Landkreis Mühldorf am Inn mit einem Wert von 269,26. Für ganz Bayern hat Ministerpräsident Söder in einem Interview mit der Bild am Sonntag bereits angekündigt, dass man angesichts der hohen Corona-Zahlen vermutlich am 10. Januar nicht zur Normalität zurückkehren könne.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 20:00 Uhr