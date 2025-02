München trauert um die beiden Toten des Anschlags

München: Nach dem Anschlag vom Donnerstag sind die beiden Schwerverletzten gestorben. Wie ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamtes bestätigte, erlagen das zweijährige Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter ihren Verletzungen. Laut Oberbürgermeister Reiter war die Frau Ingenieurin und eine Mitarbeiterin der Stadt, der Schmerz sei nicht in Worte zu fassen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, stammte die getötete Frau aus Algerien, lebte seit ihrer Kindheit in Deutschland. In der Politik löste die Nachricht große Bestürzung aus. Bundeskanzler Scholz schrieb im Online-Dienst "X", er sei tief erschüttert und traurig. Den Angehörigen gelte sein tief empfundenes Beileid. Bayerns Ministerpräsident Söder schrieb auf X, es zerreiße einem das Herz.

