München sagt Christkindlmarkt ab

Nachrichtenarchiv - 16.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der aktuellen Corona-Lage sagt die Landeshauptstadt ihren Christkindlmarkt ab. Das hat die Stadt gerade in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Oberbürgermeister Reiter sagte nach den heutigen Beratungen mit dem Krisenstab, das sei eine bittere Nachricht für alle Münchnerinnen und Münchner und auch für die Standbesitzer. Die dramatische Situation in den Kliniken und die exponentiell steigenden Infektionszahlen ließen ihm aber keine andere Wahl. Der Christkindlmarkt hätte am 22. November beginnen und bis Weihnachten gehen sollen. Die Stadt Nürnberg hatte gestern entschieden, ihren weltberühmten Christkindlesmarkt abzuhalten, allerdings dezentral verteilt auf mehrere Plätze in der Altstadt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 13:00 Uhr