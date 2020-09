München reagiert auf steigende Corona-Zahlen

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landeshauptstadt reagiert auf die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen mit einem weiteren Alkoholverbot und einem Publikumsverbot zum Fußball-Bundesliga-Auftakt. Wie Oberbürgermeister Reiter mitteilte, dürfen morgen bei der Partie des FC Bayern gegen Schalke 04 doch keine Fans anwesend sein. Zunächst hatte die Stadt 7.500 Zuschauer zugelassen. Das Wochenend-Alkoholverbot für Hotspots gilt nun in verschärfter Form auch für die Theresienwiese. Dort darf in den Nächten auf Samstag und Sonntag kein Alkohol konsumiert werden. Damit möchte die Stadt private Ersatzpartys zum ursprünglich geplanten Wiesnstart unterbinden. In München ist die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen auf knapp 48 gestiegen. Über der kritischen Marke von 50 liegen in Bayern derzeit Würzburg, Garmisch-Partenkirchen, Kaufbeuren und Kulmbach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 19:00 Uhr