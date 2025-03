München plant Abstimmung über Olympische Spiele

Oberbürgermeister Reiter kündigte im Deutschlandfunk einen Bürgerentscheid noch in diesem Jahr an: Er erklärte, man müsse wissen, ob die Menschen in München Olympia überhaupt wollen. Konkret geht es um die Sommerspiele im Jahr 2040 oder 2044.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2025 17:15 Uhr