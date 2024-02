München meldet erste Flugausfälle durch Lufthansa-Streik

Frankfurt am Main: Der morgige Streik bei der Lufthansa hat schon jetzt erste Auswirkungen auf Passagiere. Am Flughafen München wurden heute zwei Flüge gestrichen - einer nach San Diego in den USA und einer nach Osaka in Japan. Ein Sprecher sagte, das sei nötig, damit die Maschinen und Besatzungen nach dem Ende des Ausstands dort sind, wo sie im Normalbetrieb sein müssen. Der eigentliche Streik des Bodenpersonals beginnt morgen um 4 Uhr in der Früh und dauert rund 27 Stunden. Betroffen sind neben München die Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Dort fallen 80 bis 90 Prozent der Flüge bei der Lufthansa-Kernmarke aus. In Nürnberg wurden acht Flüge von und nach Frankfurt gestrichen. Tochterunternehmen der Lufthansa wie Eurowings sind nicht betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.02.2024 14:00 Uhr