München kündigt intensive Kontrollen bei Wirtshaus-Wiesn an

München: Am Mittag beginnt in der bayerischen Landeshauptstadt die Oktoberfestzeit - wegen Corona aber als dezentrale "Wirtshaus-Wiesn". Im BR-Interview rief Wiesn-Chef Baumgärtner dazu auf, nicht auf die Theresienwiese, sondern in Wirtshäuser zu gehen. Man könne dort sicher feiern, mit klaren Regeln wie Abstand und Maske, so Baumgärtner. Gestern hatte München als erste Millionenstadt in Deutschland den Corona-Inzidenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Oberbürgermeister Reiter sagte dem BR, dass über das Wochenende erst einmal die Entwicklung abgewartet werde. Für die Wirtshaus-Wiesn kündigte er intensive Kontrollen an. Am Montag kommt nach seinen Worten ein Krisenstab zusammen. Reiter betonte, dass Kitas und Schulen geöffnet bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 10:00 Uhr