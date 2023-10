München ist Pendlermagnet

Bonn: In keine deutsche Stadt pendeln so viele Menschen zur Arbeit wie nach München. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Demnach wohnen 444.000 Beschäftigte außerhalb der bayerischen Landeshauptstadt. Auch bei den zurückgelegten Strecken sind bayerische Städte in den Spitzengruppen dabei: Den weitesten Weg zur Arbeitsstelle legen Beschäftigte aus Landsberg am Lech zurück. Im Schnitt pendeln sie 27 Kilometer - Strecken innerhalb der Gemeinde mitgerechnet. Die kürzesten Arbeitswege gab es unter anderem in und aus Passau, Erlangen und Nürnberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2023 06:00 Uhr