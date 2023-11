München ist bundesweiter Pendler-Spitzenreiter

München: Die Stadt München war vergangenes Jahr wieder deutscher Spitzenreiter bei den Pendlern. Das zeigt der aktuelle Pendleratlas des Bayerischen Landesamts für Statistik in Fürth. Demnach liegt München mit mehr als 510.000 sogenannten Einpendlern vor Frankfurt am Main und Berlin. Einpendler sind Menschen, die zum Arbeiten in die Stadt kommen. Auch Nürnberg liegt mit Platz neun und fast 200.000 Einpendlern noch in der bundesweiten Top 10. // Die Pendelachse Nürnberg-Fürth liegt weiterhin deutschlandweit an zweiter Stelle nach Berlin-Potsdam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 17:00 Uhr