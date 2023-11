München hält Bürgerforum zu Olympischen Spielen ab

München: Bei einem Dialogforum geht es heute um das Für und Wider von Olympischen und Paralympischen Spielen in München. Ab dem späten Vormittag können in der Kleinen Olympiahalle Bürgerinnen und Bürger bei dieser Frage mitreden. Es gibt Informationsstände, Vorträge und eine Podiumsdiskussion. Daran werden unter anderem Oberbürgermeister Reiter und Innenminister Hermann teilnehmen. - Seit den Sommerspielen 1972 in München hat Deutschland keine Olympischen Spiele mehr ausgerichtet. Eine Bewerbung für die Winterspiele 2022 in Oberbayern ist an mehreren Bürgerentscheiden gescheitert.

