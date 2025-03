München hält an Tempo-30-Abschnitt auf Mittlerem Ring fest

München: In der Landeshauptstadt wird das bestehende Dieselfahrverbot vorerst nicht verschärft. Das heißt: Autofahrer auf der Landshuter Allee müssen sich weiter an Tempo 30 halten. Das hat der Mobilitätsausschuss des Münchner Stadtrats entschieden. Denn: Das bestehende Tempolimit hat die Stickstoffdioxid-Werte auf dem Mittleren Ring verbessert. Die Grenzwerte wurden zuletzt an allen Messstellen eingehalten – auch an der besonders belasteten Landshuter Allee. Auf dem Mittleren Ring und innerhalb sind aktuell Dieselfahrzeuge der Abgasnorm 4 und schlechter verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2025 15:00 Uhr